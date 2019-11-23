شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب بيانات وأرقام هواتف 1.2 مليار مستخدم على شبكة الإنترنت المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت ملفات التعريف الخاصة بنحو 1.2 مليار مستخدم للاختراق، والتى تتضمن كل شيء، بدءا من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى وصولا إلى أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى.

تضمنت البيانات الملايين من ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعى، ونحو 50 مليون رقم هاتف و 622 مليون عنوان بريد إلكترونى - مما يجعلها واحدة من أكبر التسريبات من مصدر واحد فى التاريخ.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، اكتشف فينى ترويا- الباحث على الانترنت المظلم-هذه الكارثة، مؤكدا أن الخادم نشر المعلومات التى يمكن للهاكرز استخدامها بسهولة لانتحال صفة الكثير من الضحايا على الإنترنت.

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وعثرترويا على هذا الخادم فى أكتوبرأثناء بحثه عن الاختراقات، بالتعاون مع زميله الباحث الأمنى ​​بوب دياتشينكو، وفقًا لما ذكرته Wired لأول مرة.

"وقال ترويا: "هذه هى المرة الأولى التى أرى فيها جميع ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعية التى تم جمعها ودمجها مع معلومات ملف تعريف المستخدم فى قاعدة بيانات واحدة على هذا النطاق، ومن وجهة نظر المهاجم، إذا كان الهدف هو انتحال شخصيات أو سرقة حساباتهم، فستكون لديك أسماء وأرقام هواتف وعناوين URL المرتبطة بالحساب."

وعثرترويا وزميله دياتشينكوعلى أربعة مليارات حساب، والتى تخص 1.2 مليار مستخدم، والتى تغطى أكثرمن أربعة تيرابايت من البيانات، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد موقع الجانى.