شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يقيمون خطر كويكب يقترب من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن باحث رئيسى فى معهد بحوث الفيزياء النووية بجامعة موسكو الحكومية، ألكسندر بانوف، أن الكويكب الذى عثر عليه أخصائيو روسكوسموس الذى يقترب من الأرض والذى يمكن مقارنته بنيزك تشيليابينسك، لا يشكل تهديدا خطيرا على كوكب الأرض.

وقال الباحث فى مقابلة مع قناة "إر بى كي" الروسية: "تكمن أهمية التقارير حول اكتشاف كويكب صغير فى أن مجمع إى أو بي-2-1 للإنذار حول الوضع الخطير فى الفضاء الخارجى القريب من الأرض يعمل بشكل جيد بالفعل".

وأشاررئيس قسم الفيزياء وتطور النجوم بمعهد علم الفلك التابع للأكاديمية الروسية للعلوم دميترى فيبى بدوره إلى أنه لم ير شيء خطير فى الكويكب وقال لـ"آر تي"، "هذا الكويكب ليس حتى حبة رمل، ولكنه نوع من الجزيء، وسيبقى دون أن يلاحظه أحد، باستثناء عدد قليل من المراقبين".

أعلنت وكالة الفضاء الروسية " روسكوسموس " أن نظام مراقبة الفضاء التابع لها رصد اثنين من الكويكبات الخطيرة خلال آخر 3 أشهر، حسب سبوتنيك.

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وجاء فى بيان وكالة الفضاء الروسية: "خلال الأعمال الدورية لمراقبة المجال الفضائى فى المدار الثابت للأرض بتاريخ 6 نوفمبر تم رصد كويكب صغير لم يكن معروفا فى السابق، وهو ثانى كويكب يرصده النظام خلال آخر 3 أشهر".

وقد تم رصد الكويكب باستخدام معدات النظام الآلى للعدسات الإلكترونية فى مقاطعة أمورالروسية، والمختص بالتحذير من الأجسام الخطيرة فى المدار الأرضي.