شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يجرى تحقيقات مع TikTok خوفا من تأثيره على الأمن القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط الجيش الأمريكى للتحقيق فى ما إذا كان تطبيق TikTok الصينى يشكل تهديدًا أمنيًا، لمنع طلابه من استخدامه أثناء ارتداء الزى العسكرى.

وقال ريان مكارثى وزيرالدفاع يوم الخميس إن تحقيقات الجيش ستقيِّم العلاقات بين TiKTok والحكومة الصينية بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بسياستها مع تبادل البيانات.

وكان هذا التحقيق ردا على رسالة بعث بها تشاك شومر زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، إذ قال شومر فى رسالته بتاريخ 7 نوفمبر: "لقد أثار خبراء الأمن القومى مخاوف بشأن جمع ومعالجة بيانات المستخدم فى TikTok، بما فى ذلك محتوى المستخدم والاتصالات وعناوين IP والبيانات المتعلقة بالموقع والبيانات التعريفية وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة".

وإذا ثبتت خطورة TikTok، فلن يتمكن طلاب الجيش بعد الآن من استخدام التطبيق بينما يرتدون الزى العسكرى، إذ أوضح مسؤول فى الجيش أن مثل هذه الخطط الخاصة بمنع TikTok أثناء ارتداء الزى الرسمى لم تصبح رسمية بعد، ولكن يجرى مناقشتها.

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ليست هذه هى الحالة الأولى لمسؤولين أمريكيين يدعون إلى إجراء تحقيقات فى TikTok، إذ دعت رسالة موجهة إلى مدير الأمن القومى الأمريكى من شومر والسناتور توم كوتون، مسؤولى الاستخبارات لتقييم المخاطر المحتملة التى يشكلها TikTok الشهر الماضى.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ فى رسالتهم: "مع وجود أكثر من 110 ملايين عملية تنزيل فى الولايات المتحدة وحدها ، فإن TikTok يمثل تهديدًا محتملًا لمكافحة التجسس ولا يمكننا تجاهله، وفى ضوء هذه المخاوف، نطلب من مجتمع الاستخبارات إجراء تقييم لمخاطر الأمن القومى التى يشكلها TikTok ومنصات المحتوى الأخرى التى تعمل فى الصين وتعمل فى الولايات المتحدة."