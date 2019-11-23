تكنولوجيا: Honor تؤكد على دعم هاتف Honor V30 برقاقة معالج Kirin 990

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor رسمياً على دعم هاتفها المرتقب Honor V30 برقاقة معالج هواوي المميزة Kirin 990، كما كشف عن مستوى تسعير الهاتف الذي يبدأ من 710 دولار.

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق مؤتمر Honor للإعلان الرسمي عن هواتف Honor V30 في 26 من نوفمبر، وفي تفاصيل مؤكدة جاءت من الشركة، أشير إلى أن رقاقة معالج Kirin 990 تدعم هاتف Honor V30 وHonor V30 Pro بالفعل هذا العام.

جاءت تفاصيل Honor الجديدة حول هواتف Honor V30 عبر مقطع فيديو تشويقي نشر على Weibo، والذي سلط الضوء من جديد على دعم سلسلة هواتف V30 لتقنية شبكات الجيل الخامس.

وفي ملصق إعلاني لهاتف Honor V30 رصد مؤخراً، كشف أيضاً عن مستوى تسعير الهاتف الذي ينطلق للأسواق بسعر 710 دولار أو 645 يورو، كما أكد الإعلان على ميزة جديدة في الكاميرة تعرف ب”Matrix Camera”.

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يذكر أن هاتف Honor V30 قد رصد في تسريبات من AnTuTu مؤخراً أكدت على أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10 مع شاشة مميزة بجودة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة كاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة تأتي في الزاوية اليسرى، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تقنية Honor الجديدة في سلسلة هواتف Honor V30.

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