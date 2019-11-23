تكنولوجيا: صور حية لهاتف Redmi K30 5G تؤكد على معدل تحديث 120Hzفي الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Redmi K30 5G في صور حية مسربة أكدت على بعض مواصفات الهاتف الذي ينطلق بحجم شاشة 6.6 إنش بجودة عرض FHD بلس ويدعم معدل تحديث يصل إلى 120Hz، مع توقعات بشاحن بتقنية الشحن السريع وقدرة 30W.

أكدت شركة شاومي في إعلانات تشويقية سابقة على أن هاتف Redmi K30 5G يأتي بتصميم ثقب الشاشة لكاميرة سيلفي مزدوجة، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات الجيل الخامس، وأيضاً الشبكات بالأنماط الثنائية SA/NSA وشبكات فرعية sub-6GHz، كما أشارت شاومي إلى خططها للإعلان عن الهاتف في ديسمبر.

وفي أحدث التسريبات المصورة الحية التي نشرت لهاتف Redmi K30 5G اليوم، تم تأكيد حجم 6.6 إنش في شاشة الهاتف، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس، بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما يصل معدل تحديث الإطارات في الشاشة إلى 120Hz.

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أيضاً تكشف التسريبات المصورة عن كرت شاشة Adreno 618، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 730 أو Snapdragon 730G، بينما أشارت تسريبات سابقة إلى أن معالج Snapdragon 735 يدعم هاتف Redmi K30 5G مع مستشعر الكاميرة الجديد من سوني IMX686، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 11.

يذكر أن تسريبات أخرى قد أوضحت قدرة الشحن المقررة للهاتف بنموذج M2001G7AE، حيث يأتي هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 30W، ولقد أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Redmi K30 الذي يكشف عنه النقاب رسمياً في ديسمبر.

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