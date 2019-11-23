OnePlus تتعرض لإختراق أمني، ومعلومات بعض العملاء تعرضت للسرقة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة OnePlus اليوم أن أنظمتها تعرضت للإختراق، مما أدى إلى سرقة مجموعة من المعلومات الخاصة بعملاء الشركة. يمكن أن تكون الأسماء وأرقام الإتصال والرسائل الإلكترونية وعناوين الشحن في حوزة أطراف ثالثة سيئة السمعة.

تؤكد الشركة أن جزء من المعلومات هي الوحيدة التي تعرضت للإختراق. بالإضافة إلى ذلك، تقول شركة OnePlus أن جميع معلومات الدفع وكلمات المرور والحسابات آمنة. هذا تناقض صارخ مع الإختراق الذي تعرضت له الشركة في العام الماضي، والذي تم فيه سرقة تفاصيل البطائق المصرفية لبعض العملاء.

إكتشفت OnePlus هذا أثناء قيام فريق الأمان التابع لها بمراقبة أنظمتها. إتخذت الشركة على الفور خطوات لإيقاف الدخيل وتعزيز الأمان، وتأكدت أيضًا من عدم وجود ثغرات مماثلة من المحتمل أن يتم إستغلالها مستقبلاً.

تم إخطار جميع المستخدمين المتأثرين عبر البريد الإلكتروني. لذلك إذا كنت قد تلقيت رسالة إلكترونية من OnePlus اليوم، تتضمن تفاصيل الإختراق، فأنت متأثر. خلاف ذلك، أنت لست كذلك. وفي كلتا الحالتين، لا يوجد أي إجراء إضافي مطلوب من جانبك، ولكن إذا سُرقت تفاصيل طلباتك، فقد تتلقى رسائل إلكترونية مُزعجة أو إحتيالية نتيجة لهذا الحادث. تعمل OnePlus مع السلطات المعنية لإجراء مزيد من التحقيقات.