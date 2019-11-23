iPhone 12 Pro سيضم 6GB من الرام، وiPhone SE2 سيدخل حيز الإنتاج في شهر فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - سينتقل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max المقرر إطلاقهما في شهر سبتمبر من العام 2020 لإستخدام 6GB من الذاكرة العشوائية، وفقا للملاحظات التي أدلى بها المحلل Blayne Curtis وشركاؤه من مؤسسة Barclays، والذين قدموا معلومات موثوقة في الماضي.

وعلى سبيل المقارنة، فالهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max الحاليين يضمان 4GB فقط من الذاكرة العشوائية. من ناحية أخرى، سيحتفظ الهاتف iPhone 12 بـ 4GB من الذاكرة العشوائية التي يستخدمها الهاتف iPhone 11 الحالي أيضًا.

من المتوقع أيضًا أن يكون لدى كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max كاميرات ثلاثية الأبعاد في الخلف ودعم شبكات mmWave 5G، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الهواتف ستدعم أيضًا شبكات Sub-6GHz 5G. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هواتف iPhone الثلاثة في العام المقبل ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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لا يزال iPhone SE2 قادمًا، ومن المقرر أن يدخل حيز الإنتاج وفقا للتقرير الجديد في شهر فبراير المقبل. سوف يشبه iPhone 8 في المظهر، وسيضم شاشة بقطر 4.7 إنش وزر رئيسي يضم مستشعر البصمة Touch ID. سيتم تزويده بالمعالج Apple A13، وبـ 3GB من الذاكرة العشوائية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف في شهر مارس المقبل.