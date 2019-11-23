شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تزود طائراتها وقطاراتها بالإنترنت السريع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن خبراء الشركة باشروا بتحقيق هذا المشروع الواعد، مضيفة أنه سيكون نظام اتصال جديدا مبدئيا لم يسبق له مثيل.
وقال أصحاب المشروع إن منطقة أولى مجهزة بالنظام الجديد سيتم نشرها كنظام تجريبي بحلول عام 2022. وستتوافق منطقة الإنترنت السريع للطائرات والقطارات مع الاتصال الخلوي والملاحة الفضائية. وأشاروا إلى أن كل القطارات والطائرات سيتم تزويدها بأجهزة سترتبط بالإنترنت السريع عن طريق وسيلة اتصال اعتاد عليها المستخدمون مثل WiF أو 4G.
وأوضح أصحاب المشروع أن برج اتصال خلوى يرسل عادة إشارات فى كل الاتجاهات، أما الأجهزة التى ابتكروها فتستهدف جهازا بعينه (الكمبيوتر أو الهاتف الذكى أو لاب توب) وذلك بفضل استخدام هوائيات شبكية نشيطة موجهة. وأضافوا أن هذا المبدأ سيسمح بزيادة مدى إرسال الإشارة، يذكر أن إنشاء واستخدام برج اتصال واحد سيكلف أصحاب المشروع نحو مليونى روبل (نحو 30 ألف دولار).
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