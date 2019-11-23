شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن منح مليون دولار لمن يتمكن من اختراق أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت شركة جوجل من قيمة المكافآت التى تدفعها للخبراء الأمنيين الذين يعثرون على ثغرات أمنية فى أندرويد إلى خمسة أضعاف لتصل إلى مليون دولار للثغرة الواحدة، وذلك بحسب ما نشرته جول على مدونتها الرسمية.

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية، فإن الشركة تعطى مكافأة إضافية 50% للثغرات التى يتم العثور عليها فى نسخة المطورين من أندرويد أى تصبح المكافأة حتى 1.5 مليون دولار للثغرة، كما تدفع جوجل مكافأة المليون دولار لمن يتمكن من اختراق شريحة Titan M التى تقوم بحماية محمل الإقلاع وشاشة القفل والتعاملات المالية مع التطبيقات الخارجية، حيث إن هذه الشريحة موجودة فى هواتف بكسل الجديدة.

يذكر أن جوجل كانت تدفع 200 ألف دولار كحد أقصى للثغرة منذ إطلاق برنامج مكافآت الثغرات الخاص بنظام التشغيل أندرويد الذى أطلقته عام 2010، وخلال الأعوام التسعة الماضية دفعت جوجل للباحثين الأمنيين الذين يكتشفون ثغرات ويبلغون عنها أكثر من 15 مليون دولار.

فيما يأتى تشجيع جوجل المالى للباحثين الأمنيين لزيادة تأمين نظام أندرويد الذى يعمل على 2.5 مليار جهاز نشط فى الوقت الراهن.