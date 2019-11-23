تكنولوجيا: روسيا تقترح على ماليزيا إنشاء معهد فضائي لتدريب الرواد

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أعلن ذلك وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله في أعقاب المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وأضاف أن الحكومة الماليزية تدرس هذا الاقتراح، وقال:" قد تلقينا اقتراحا من الجانب الروسي بإنشاء معهد الطيران والفضاء في بلادنا وندرسه الآن بجدية بالغة". ومضى قائلا:" في حال قبول الاقتراح فإن علاقاتنا سترتقي إلى مستوى جديد".
يذكرأن البرنامج الفضائي الماليزي له تاريخ طويل، وأسست عام 2002 الوكالة الفضائية الوطنية الماليزية. وشارك أول رائد فضاء ماليزي مظفر شكورعام 2007 في البعثة الفضائية إلى المحطة الدولية بعد أن انطلق إلى الفضاء على متن مركبة "سويوز تي إم آ" الروسية المأهولة.
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