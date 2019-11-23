تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين من نظام "بيدو" إلى الفضاء

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وذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء – في بيان اليوم - أنه تم ارسال القمرين على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 بي"، حيث دخل القمران مداريهما المخططين ليكونا العضوين 50 و 51 في عائلة أقمار نظام "بيدو".
وأضافت الشركة أنه تم تطوير القمرين الصناعيين والصاروخ الحامل من جانب أكاديمية إبداع الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة لها.
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