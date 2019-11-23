شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين من نظام "بيدو" إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم السبت قمرين صناعيين ضمن نظام "بيدو" للملاحة عبرالأقمارالصناعية إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء – في بيان اليوم - أنه تم ارسال القمرين على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 بي"، حيث دخل القمران مداريهما المخططين ليكونا العضوين 50 و 51 في عائلة أقمار نظام "بيدو".

Advertisements

وأضافت الشركة أنه تم تطوير القمرين الصناعيين والصاروخ الحامل من جانب أكاديمية إبداع الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة لها.



