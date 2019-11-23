كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro يظهر في فيديو رسمي

من المقرر أن تكشف Huawei النقاب عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro في اليوم 25 نوفمبر في حدث خاص سيتم عقده بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي. وحتى ذلك الحين، قامت الشركة بنشر مقطع فيديو قصير يؤكد عددًا قليلاً من ميزات الجهاز اللوحي.

ويؤكد الفيديو أن Huawei MatePad Pro سيضم كاميرا مزدوجة في الزاوية العلوية اليمنى من الواجهة الخلفية. ومع ذلك، ظل تصميم الواجهة الخلفية للجهاز مخفي لأنه مغطى بغطاء واقي من المحتمل أن يضم لوحة مفاتيح قابلة للفصل.

هذا الفيديو يؤكد أيضًا وجود ثقب في الشاشة ويُشوق لقدرات تعدد المهام. وأخيرًا، تؤكد شركة Huawei أيضًا من خلال هذا الفيديو دعم القلم الإلكتروني M-Pen.

في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يأتي هذا الجهاز اللوحي كذلك مع المعالج HiSilicon Kirin 990، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، وسيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي.

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حصل هذا الجهاز اللوحي مؤخرًا على شهادة CCC الصينية، وهي الشهادة التي أكدت لنا بأن هذا الجهاز اللوحي سيدعم الشحن السريع بقوة 40W، بحسب موقع إلكتروني.