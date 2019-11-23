تكنولوجيا: HMD تستعد للإعلان عن هاتف نوكيا جديد في 5 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة HMD في نشر إعلانات تشويقية لمؤتمرها المقرر عقده في 5 من ديسمبر المقبل، والذي تكشف فيه عن إصدار جديد من هواتف نوكيا.

في تغريدة نشرت من HMD مؤخراً على تويتر، أشارت الشركة في إعلان تشويقي إلى حدث يقام في 5 من ديسمبر، وهو نفس الموعد الذي قدمت فيه الشركة هاتف Nokia 8.1 خلال العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن إصدار HMD القادم سيكون هاتف Nokia 8.2، بينما تتجه بعض التوقعات الأخرى إلى أن الشركة ستقدم هاتف Nokia 5.2، أو قد تقدم الشركة هاتف Nokia 2.3 الذي يأتي ببعض التحسينات المحدودة عن الإصدار السابق.

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يذكر أن إعلان HMD التشويقي لم يقدم الكثير من التفاصيل حول الإصدار القادم من هواتف نوكيا، لذا نترقب إنطلاق الحدث المقرر عقده في 5 من ديسمبر لنتعرف بشكل أفضل على تقنية نوكيا القادمة إلى الأسواق.

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