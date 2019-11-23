شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملحن الكندى "نيل يونج" يغادر "فيس بوك" نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف الملحن وكاتب الأغانى الكندى نيل يونج صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، بسبب إصرار القائمين عليها بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عنه وعن نشاطه الفنى.

وكتب يونج على موقعه الاليكتروني : "لا أشعر أن موقعًا اجتماعيًا يجب أن يقدم التزامات واضحة تجاه أحد جوانب السياسة أوالجانب الآخر". مضيفا "إنه يربك القراء فيما يتعلق بالصدق فى التغطية والرسالة".

و"نيل بيرسيفال يونج"، موسيقى وملحن كندى شهير، ويعتبر واحدا من أكثر الموسيقيين تأثيرا فى جيله.