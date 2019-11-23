شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملحن الكندى "نيل يونج" يغادر "فيس بوك" نهائيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف الملحن وكاتب الأغانى الكندى نيل يونج صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، بسبب إصرار القائمين عليها بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عنه وعن نشاطه الفنى.
وكتب يونج على موقعه الاليكتروني : "لا أشعر أن موقعًا اجتماعيًا يجب أن يقدم التزامات واضحة تجاه أحد جوانب السياسة أوالجانب الآخر". مضيفا "إنه يربك القراء فيما يتعلق بالصدق فى التغطية والرسالة".
و"نيل بيرسيفال يونج"، موسيقى وملحن كندى شهير، ويعتبر واحدا من أكثر الموسيقيين تأثيرا فى جيله.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الملحن الكندى "نيل يونج" يغادر "فيس بوك" نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.