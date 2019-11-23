شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز لاسلكى لمراقبة دم الرضع والأطفال بشكل دقيق في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون فى "معهد ورسستر للفنون التطبيقية" فى ماساتشوستس" فى الولايات المتحدة ، أداة فى حجم أداة الاسعافات الأولية لمراقبة دم الرضع والأطفال بشكل أفضل .

ويعتمد الجهاز اللاسلكى المطورعلى قيام الضغط الجزئى للأكسجين (PO2) ، حيث يشيرهذا إلى مقدارالأكسجين الذى يحمله الدم، وهومقياس أكثردقة لصحة الجهاز التنفسى من قراءات تشبع الأكسجين التى يتم الحصول عليها باستخدام أجهزة قياس تأكسد الدم والذى يتم من خلال الأصابع .

ويشتمل الجهاز المطورعلى مطاط مرن يوضع على الجلد مزود بفيلم رفيع ينبعث منه ضوء أحمر .. ومن خلال المراقبة المستمرة لمستويات الضوء الأحمر، يستطيع الجهازمراقبة الضغط الجزئى للأكسجين ( PO2 ) للطفل فى الوقت الفعلى .. بالإضافة إلى ذلك، بمجرد تجهيز الجهاز بشريحة قيد التطوير حاليًا ، سيتمكن الأطباء وأولياء الأمور من توصيل الجهاز لاسلكيا بشبكة الإنترنت ، وإرسال تحذيرات إلى تطبيق على الهواتف الذكية للأطباء والآباء والأمهات فى حالة بدء انخفاض مستويات الأوكسجين فى الدم لدى الرضيع.. كما يمكن أن يستخدم هذه التقنية أيضًا المرضى البالغون ، مثل أولئك الذين يعانون من الربو الحاد أو مرض الانسداد الرئوى المزمن.

وقال الباحثون إن الإقامات الطويلة فى المستشفى باهظة الثمن ويمكن أن تشكل عبئًا على الأسر.. إن هدفنا من خلال هذا الجهاز المحمول ذى التكلفة المعقولة هو إعطاء الأطباء مزيدًا من المرونة فى مراقبة مرضاهم فى المستشفى وفى المنزل".