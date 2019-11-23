شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 80% من البريطانيين ملوا من كلمات السر ويتمنون استبدالها بشىء أسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة لجوجل أن 80 فى المئة من البريطانيين يشعرون بالضيق حيال كلمات السر، إذ وجدت الدراسة أن فشل الدخول إلى حساب عبر الإنترنت هو ثانى أكبر إحباط يومى للأشخاص، بعد فقدان مفاتيحهم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال أكثر من ثلاثة أرباع البريطانيين للباحثين إنهم يأملون أن تصبح كلمات السر قديمة فى المستقبل القريب وأن يتم استبدالها بشيء أسهل.

وأوضح إيليا لوال من جوجل إن هذا الإحباط يمكن أن يؤدى إلى ممارسات سيئة لكلمة السر مثل استخدام كلمة سر ضعيفة أو استخدام كلمة السر نفسها عبر حسابات مختلفة.

من بين البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع من قِبل جوجل، قال خمسهم إنهم لم يفكروا فى كلمات السر الخاصة بهم فى العام الماضى، واعترف 43 فى المئة باستخدام نفس كلمة السر لأكثر من خمس سنوات.

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على الرغم من الإزعاج المحتمل، يوصى خبراء الإنترنت بالاحتفاظ بكلمة سر فريدة لكل حساب لتعزيز الأمان، فهذا يعنى أنه إذا تم اختراق حساب واحد، فسيتم إعاقة الهاكرز من الوصول إلى المعلومات الأخرى.