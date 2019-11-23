شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف دعم إحدى خدماتها الشهيرة .. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن موعد إنهاء دعم خدمة Google Cloud Print للطباعة التابعة لها، وذلك نتيجة لعدم تحقيقها النجاح المطلوب الذى كانت تنتظره الشركة، حيث من المنتظر إغلاقها فى 31 ديسمبر من العام القادم 2020.

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فكانت خدمة Google Cloud Print تتيح للمستخدمين إمكانية طباعة الملفات من أي جهاز على الطابعة دون الحاجة إلى ارتباطهما معا في الشبكة الداخلية نفسها، حيث تعتمد على التخزين السحابي، إذ يتم التوصيل بين الجهازين عبر سيرفرات جوجل قبل أن يتم حذف هذه الملفات من التخزين.

وكانت شركة جوجل قد أطلقت خدمة Google Cloud Print في العام 2010، أي أن الخدمة تبلغ من العمر ما يصل إلى 19 عاما حتى الآن.