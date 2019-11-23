شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: كويكبات ضخمة ضربت الأرض بشكل متكرر أكثر مما كان يعتقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة مخيفة أن الكويكبات الضخمة التى تمتلك القدرة على القضاء على الملايين من البشر، ضربت الأرض بشكل متكرر أكثر مما كان يعتقد فى السابق.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، حلل العلماء فوهة وولف كريك، التى يُعتقد أنها ثانى أكبر فوهة على الأرض، ووجدوا أن التصادم الكونى وقع فى الآونة الأخيرة أكثر من المتوقع.

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وقال الباحثون إن وولف كريك تشكلت عندما تحطم نيزك عرضه 15 مترا يزن حوالى 14 ألف طن على الأرض بسرعة 17 كيلومترا فى الثانية، إذ انفجر بقوة 0.54 ميجاطن من مادة تى إن تى - وهو ما يعادل تقريبا 36 من القنابل النووية التى أُلقيت على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.

وكشفت الأبحاث التى أجراها فريق دولى برئاسة البروفيسور تيم باروز من جامعة ولونجونج أن الجسم ربما أصابنا قبل 120 ألف عام، أى أكثر حداثة بكثير من التقدير السابق البالغ 300 ألف عام.

ودفع هذا الاكتشاف باروز إلى زيادة تقدير عدد المرات التى ضربت الأرض بواسطة أجسام مماثلة الحجم، وادعى أن تأثير مماثل يمكن أن يحدث تقريبا مرة واحدة كل قرنين.