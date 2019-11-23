شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تختبر "سرا" طائراتها بدون طيار فى الريف البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أمازون سرا اختبار قدرة الطائرات بدون طيار Air Prime التابعة لها، إذ تم رصد مهندسين يرتدون سترات ويشغلون الطائرات بدون طيار على أسلاك من جسر معدنى ضخم فى حقل بالقرب من كامبريدج بإنجلترا.



طائرات أمازون

ليس من الواضح سبب إرفاق الطائرات بدون طيار بالكابلات، ولكن ربما يمكن أن تساعد فى تحديد مواقع الطائرات بدون طيار أثناء هبوطها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تمت إضافة الكاميرات وأجهزة الاستشعار أيضًا إلى الإطار المعدنى لإجراء اختبارات على الطائرات بدون طيار والتحقق من إمكانية تنقلها وهبوطها بشكل صحيح.



الاختبار

بدأت الشركة لأول مرة اختبار طائراتها بدون طيار سراً فى حقل بالقرب من كامبريدج قبل ثلاث سنوات فى يوليو 2016، بعد أن رفعت هيئة الطيران المدنى فى المملكة المتحدة قيود الطيران الصارمة السابقة.

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الطائرات أثناء الاختبار

كشفت أمازون عن أحدث تصميم لطائرة Prime Air فى مؤتمرها للتعلم الآلى والروبوتات والفضاء فى لاس فيجاس هذا الصيف.