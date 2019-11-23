شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 88 % من الهنود يستخدمون الموبايل للدفع عبر الإنترنت.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن نحو 88% من المستهلكين الهنود يعتمدون على الأجهزة المحمولة للدفع عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لتقرير مشترك صادر عن PayPal وIPSOS.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال التقرير كذلك أن مدفوعات الفواتير والأزياء هي القطاعات الرئيسية التي تتم فيها عمليات الشراء عبر التطبيق، إذ تتم أكثر من نصف حجم المبيعات عبر الإنترنت من خلال عمليات الشراء داخل التطبيقات.

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وقال التقرير:"88 % من الهنود الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون جهاز محمول لإجراء المدفوعات، أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 71 %".

ويعد هذا التقرير جزءًا من دراسة استقصائية عالمية أجريت خلال 23 يوليو و25 أغسطس 2019، كما ذكر التقرير أيضا أن 81 % من التجار في الهند يقبلون الدفع بواسطة الهاتف المحمول لتلبية الطلب المتزايد والاستجابة إلى تفضيلات المستهلك، مقابل المتوسط ​​العالمي البالغ 63 % من التجار.