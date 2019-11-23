سامسونج تعتزم دعم تقنية الارتقاء الذاتي الذكية لدقة 8K اعتبارًا من العام المقبل

أفادت صحيفة كورية بأن شركة سامسونج تعتزم تطبيق برنامج الارتقاء الذاتي للدقة القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجميع منتجات التلفاز بدقة 8K التي سوف تُطرح للبيع اعتبارًا من العام المقبل.

وتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لسد فجوة الدقة بين أجهزة تلفاز 4K، و 8K في العالم، حيث لم ينتشر بعد البث التلفزيوني بدقة 4K. ويمكن استخدام الخوارزميات أيضًا لترقية المحتوى المتاح بدقة 1080p أو 720p للعمل بالدقة المطلوبة على أجهزة التلفاز بدقتي 4K، و 8K. وتركز سامسونج تركيزًا كبيرًا على تقنية الارتقاء الذاتي القائم على الذكاء الاصطناعي في تلفزيونات 8K، خاصةً أنها تسعى إلى أن تهيمن على هذا السوق.

ونقلت صحيفة Maeil Business Newspaper عن اثنين من المهندسين الرئيسيين: (آهن تاي غيونج)، و(بارك سونغ هو) في قسم أعمال سامسونج للإلكترونيات المرئية، وهما من يقف وراء تطوير هذه التقنية: إن جميع أجهزة تلفاز 8K من سامسونج التي ستصدر العام المقبل ستكون مجهزة ببرنامج متطور يعتمد على تقنيات التعلم العميق.

ووفقًا للمهندسين، فإن سامسونج ستكون الأولى عالميًا في تطبيق تقنية التعلم العميق في تحسين الصورة، الأمر الذي سوف يثمر تحسينًا أفضل في الصورة مقارنة بتقنية تعلم الآلة. وسوف تُعرض طرازات من أجهزة التلفاز بدقة 8K التي سوف تعمل بهذه التقنية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 مطلع العام المقبل.

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وقد تعتمد شاشة Micro LED الجديدة من سامسونج أيضًا على هذه التقنية. إذ إن رفع مستوى الدقة إلى 8K باستخدام الذكاء الاصطناعي قادر على توفير وضوح صوتي محسن من خلال ضبط مستويات الصوت حسب الصور على الشاشة. ويجري الآن دراسة ملايين الصور بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي مسبقًا لتحليل الارتباط بين خصائص الصورة وجودة الصوت والتعويض عن أي قصور حسب المرجع.

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يُشار إلى أن سامسونج استثمرت منذ عام 2016 أكثر من 85 مليون دولار أمريكي في تقنيات الارتقاء الذاتي للدقة القائمة على الذكاء الاصطناعي.