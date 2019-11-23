مايكروسوفت تبيع البرامج إلى هواوي مرة أخرى

حصلت شركة مايكروسوفت على ترخيص لتصدير البرامج إلى شركة هواوي مرة أخرى، وذلك بعد أن انتظرت عملاقة البرمجيات الحصول على مثل هذا الترخيص إلى جانب قائمة طويلة من شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي اضطرت للامتثال للأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب لقمع شركات التكنولوجيا الصينية.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان لوكالة بلومبرغ: وافقت وزارة التجارة الأمريكية في 20 نوفمبر على طلب مايكروسوفت للحصول على ترخيص لتصدير برامج “السوق الشامل” إلى هواوي، ونحن نقدر عمل الإدارة للاستجابة لطلبنا.

يذكر أنه ليس من الواضح بعد ما الذي يشير إليه مصطلح “السوق الشامل”، لكن عملاقة البرمجيات تبيع تراخيص ويندوز وأوفيس إلى هواوي.

هذا ومن المحتمل أن تكون مايكروسوفت قادرة على بيع تراخيص ويندوز على الأقل إلى هواوي مرة أخرى، مما سيساعد في حلول خادم هواوي وأجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظام ويندوز.

وتعد مايكروسوفت جزءًا من عدد من الشركات الأمريكية التي بدأت في الحصول على تراخيص لتزويد هواوي بالبضائع مرة أخرى.

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واضطرت هواوي إلى تأجيل إطلاق حاسب محمول جديد يعمل بنظام ويندوز كان من المقرر أن يتم الكشف عنه في معرض CES Asia في وقت سابق من هذا العام.

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كما توقفت مايكروسوفت لفترة وجيزة عن بيع حاسب MateBook X Pro من هواوي في متاجرها، قبل أن تعود إلى بيع المخزون الحالي لأجهزة الحاسب المحمولة من هواوي.

والأهم من ذلك بالنسبة لعملاقة البرمجيات أن القدرة على بيع التراخيص مرة أخرى إلى هواوي ستكون بمثابة مفتاح لنشاطها التجاري مع هواوي على Azure.

وتعمل كل من مايكروسوفت وهواوي على حل سحابي مختلط لمجموعة Microsoft Azure، باستخدام خوادم هواوي المعتمدة من مايكروسوفت.

هذا وما يزال عمل شركة هواوي المتعلق بمجموعة Microsoft Azure وأجهزة الحاسب المحمولة الخاصة بها معقدًا بسبب أي حظر قد يؤثر على مكونات من شركات مقرها الولايات المتحدة مثل إنتل.

وظلت عملاقة البرمجيات صامتة نسبيًا بشأن حظر استخدام ويندوز بالنسبة لهواوي، وقد يكون لدى هواوي عتاد مخزن مثل معالجات إنتل، لكن من الصعب تخزين تراخيص ويندوز وأوفيس وضمان التزام مايكروسوفت بالقوانين.

ويسهل ترخيص التصدير الجديد هذه المشكلات، ومن المحتمل أن نرى المزيد من أجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظام التشغيل ويندوز نتيجة لذلك.