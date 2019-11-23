آبل تزيل التقييمات والمراجعات من موقعها دون توضيح السبب!

رصد موقع (آبل إنسادير) Apple Insider – المتخصص في أخبار الشركة الأمريكية – أن آبل أزالت قسم (التقييمات والمراجعات) Ratings & Reviews من جميع صفحات المنتجات على موقعها ومتجرها الإلكتروني.

وأشار الموقع إلى أنه من غير الواضح حاليًا ما الذي دفع إلى هذا القرار، ولا متى ستعيد آبل خيار قراءة آراء العملاء بمنتجاتها. كما أشار إلى أنه علم من أحد قرائه أن هذه التغيير حصل في متاجر آبل الإلكترونية في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن ما حصل ليس مجرد خطأ، إنما هو خطوة مقصودة من آبل.

وذكر الموقع أن التقييمات والمراجعات أُزيلت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ومع ذلك، فمن غير الواضح سبب حدوث ذلك. إذ عُرف عن آبل تركها للمراجعات السلبية بصورة خاصة، وذلك بغية إظهار الشفافية والنزاهة لعملائها. لذا، فإن إزالة المراجعات قد تؤدي إلى الإضرار بصورتها وجعلها أقل مصداقية للمشترين المحتملين.

Advertisements

وأشار (آبل إنسايدر) إلى أن إزالة التقييمات والمراجعات تتزامن مع مقطع فيديو على يوتيوب نشره حساب التصوير الفوتوغرافي الشهير Fstoppers واستعرض فيه مجموعة من المراجعات السلبية لحاسوب آبل المحمول الجديد (ماك بوك برو) MacBook Pro مقاس 16 بوصة. وقد نُشر الفيديو يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأشار موقع (جي.إس.إم أرينا) GSMArena إلى أن سبب إزالة التقييمات قد يأتي سعيًا من الشركة لإيقاف التقييمات السلبية التي حصل عليها برنامج The Morning Show الذي يُعرض عبر منصتها التلفازية (آبل تي في) Apple TV، إذ جاء كثير منها من “كارهي آبل” كما أشار مدير البرنامج في مقابلة مع موقع Recode.