حافظة هواتف iPhone 11 الجديدة من آبل تضيف ميزة فريدة

أطلقت شركة آبل مجموعة من الحوافظ المزودة ببطارية لأجهزة iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Max، والتي تشبه إلى حد كبير حوافظ العام الماضي، وهي تأتي بنفس الألوان الأسود والأبيض والوردي، كما أنها تحافظ على دعم الشحن اللاسلكي.

وأضافت آبل في نسخة هذا العام من الحافظة زر فعلي يفتح تطبيق كاميرا آيفون تلقائيًا عند الضغط عليه، حتى لو كان هاتفك مغلقًا.

ويؤدي الضغط المستمر على الزر إلى بدء تسجيل فيديو باستخدام ميزة QuickTake الجديدة المتوفرة على أجهزة آيفون لهذا العام.

وتكلف أحدث نسخة من الحافظة الذكية المزودة ببطارية من آبل 129 دولارًا، وذلك بغض النظر عن طراز آيفون الذي تملكه.

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وتقول الشركة: إنه يمكنك توقع عمر بطارية إضافي يصل إلى 50 في المئة عند استخدام الحافظة المشحونة بالكامل، بحيث إن الإضافة الجديدة من آبل مفيدة في الرحلات الطويلة أو عند عدم الوجود بالقرب من شاحن لمدة يوم أو يومين.

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وتتوافق الحافظة الجديدة مع أجهزة الشحن المعتمدة من معيار الشحن اللاسلكي Qi، كما تعمل مع أجهزة الشحن المتوافقة مع USB-PD لشحن الطاقة في البطارية بمعدل أسرع.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تضيف فيها آبل اختصارًا من نوع ما إلى تطبيق الكاميرا، وذلك بعد أن أصبح الضغط المزدوج على زر التشغيل ضمن هواتف أندرويد لتشغيل الكاميرا بسرعة عادةً طبيعية بالنسبة للكثيرين، ومن الجيد أن نرى أن آبل تحاول تسريع الأمور وتحسين الكفاءة لمالكي هواتف آيفون.