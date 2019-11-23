شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Smart Compose تصل لتطبيق مستندات جوجل Google docs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة جوجل ميزة Smart Compose فى تطبيق جى ميل العام الماضى، وقد أعلنت الشركة الآن أن هذه الميزة تأتى إلى تطبيق تعديل المستندات الخاص بها Google docs، لمساعدة المستخدمين على تكوين محتوى عالى الجودة أسهل من ذى قبل.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، ستكون الميزة حاليًا فى مرحلة تجريبية ولن تكون متاحة إلا لمستخدمى G-Suite أيضًا، كما ستعمل الميزة فقط مع اللغة الإنجليزية فى البداية.

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تأتى Smart Compose كملحق لميزة الرد الذكى فى جى ميل، لاقتراح ردود تلقائية لرسالة البريد الالكترونى القادمة للمستخدمين، إذ تستخدم ميزة Smart Compose نموذج التعلم الآلى من جوجل للتنبؤ بالكلمة التالية وتقديم المشورة فى الوقت الفعلى، وتتعلم الميزة الطريقة التى يكتب بها المستخدم وتتنبأ بالاقتراحات وفقًا لذلك.

ولم تؤكد جوجل بعد متى تخطط لتقديم هذه الميزة للمستخدمين العاديين أو لإضافة المزيد من اللغات.