تكنولوجيا: مدرسة أمريكية تقدم لطلابها دروسا ضد التنمر باستخدام نظارات الواقع الافتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدرسة فى نيوجيرسى هذا الأسبوع عن برنامج جديد يستخدم الواقع الافتراضى فى محاولة لمساعدة الطلاب على فهم شعور من يتعرض للتخويف أو الاستبعاد أو التنمر من قبل زملائه فى الفصل.
تم تصميم المشاهد كسلسلة من مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة المخصصة لسماعات الواقع الافتراضى VR ، إذ تعيد هذه المشاهد إنشاء تجارب العديد من طلاب المدرسة الذين واجهوا مشاكل مع زملائهم فى الفصل.
ويضع أحد الفيديوهات الطلاب فى موقف طالبة تدعى مورجان بلير، والتى تعرضت للهجوم المتكرر من قبل زملائها فى الفصل، إذ قال مورجان لـ CBS News: "كان على أن أوضح للناس كيف يشعرون لو كانوا فى موقفى لمدة يوم واحد".
ويظهر مقطع فيديو آخر ما تشعر به فتاة تتلقى عددًا كبيرًا من الرسائل من زملائها فى الفصل، يصفونها بالسيئة لنشرها صورة مع بعض زملائها الذكور.
تم وضع البرنامج من قبل مدير مدرسة سبرينجفيلد بالشراكة مع كينفول، وهى شركة تقوم بتطوير برامج "التعلم الاجتماعي-العاطفي" التى تستهدف الشباب باستخدام الواقع الافتراضي.
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