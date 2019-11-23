شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير جديد قادم لحسابك على تويتر.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع تويتر عن تغيير جديد كان المستخدمون ينتظرونه منذ وقتًا طويلاً، فاعتبارًا من اليوم، يمكن للجميع تمكين المصادقة الثنائية على حسابهم دون الحاجة إلى رقم هاتف.

وقد أضاف تويتر فى عام 2017 دعمًا لاستخدام تطبيقات إنشاء أكواد المصادقة الثنائية، ولكن كان يتعين على المستخدمين إضافة رقم هاتف إلى حساب تويتر الخاص بهم كطريقة للمصادقة.

بدءًا من اليوم، يعمل تويتر على نشر القدرة على تأمين حسابك باستخدام المصادقة ثنائية، دون توفير رقم هاتف أيضًا، ما يعنى إمكانية استخدام تطبيق أمان للهاتف مثل Authy أو Google Authenticator ، لإنشاء رموز مصادقة ثنائية العوامل، دون تزويد تويتر برقم هاتف من أى نوع.

إليك كيفية إعداد مصادقة ثنائية على حساب تويتر عبر الويب:

اضغط على النقاط الثلاث فى الشريط الجانبى على موقع تويتر.

Advertisements

اضغط على "الإعدادات والخصوصية".

اضغط على "الحساب".

اضغط على "الأمان".

اضغط على "المصادقة الثنائية".