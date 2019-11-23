كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Samsung” تكشف عن نسخة من “Galaxy Note10+” مستوحاة من “حرب النجوم”

متابعة-سنيار: في إطار الشراكة بين Lucasfilm (ديزني) وعملاق الالكترونيات الاستهلاكية الكورية Samsung التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، وبالتزامن مع إطلاق فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق نسخة خاصة من هاتف Galaxy Note10+ مستوحاة من سلسلة أفلام حرب النجوم.

يحمل الهاتف تصميما مختلفا بشعار وشخصية السلسلة الرئيسية التي ستظهر مع فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker المحدد إطلاقه 20 ديسمبر القادم.

تتميز النسخة الخاصة Galaxy Note 10+ بشعار First Order في الخلف مع علامة Star Wars، ويتم الانتهاء من أزرار الطاقة ومستوى الصوت باللون الأحمر بالإضافة إلى غلاف الكاميرا و S Pen.

كما تم تضمينها في الحزمة وهي عبارة عن حقيبة هاتف بتصميم Kylo-Ren وشارة معدنية كعنصر جامع.

يأتي برنامج Galaxy الخاص مع محتوى تحت عنوان Star Wars مثل “خلفيات، رسوم متحركة للإغلاق، أيقونات، وأصوات”.

نسخة الهاتف ستأتي مرفقة مع باقة كاملة هي الأخرى مستوحاة بتصميم لسلسلة حرب النجوم، حيث سيكون هناك صندوق بتصميم شبيه، شارة معدنية، قلم ذكي، وسماعة جالكسي بودز “Galaxy Buds” الجديدة.

الهاتف الذي سينطلق بعد نحو شهر من الآن ليس الأول من نوعه في مجال، فقد سبق لسامسونج إطلاق نسخ خاص لسلسلة Avengers، وشخصيات مثل Iron Man مع هواتف جالكسي الرائدة السابقة خلال الأعوام السابقة.

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ولن يتوفر Galaxy Note10 + Star Wars ™ Edition إلا في أسواق محددة بكميات محدودة، حيث سيتم بيع إصدار مفتوح من Samsung للطبعة الخاصة في الولايات المتحدة مقابل 1،299.99 دولارا أمريكيا بدءا من 13 ديسمبر.