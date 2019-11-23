شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون روبوت بحجم كف اليد لتنظيف السقف والجدران.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون روبوت مطاطي بحجم "كف اليد" يمكنه الزحف على الجدران وعبر السقوف لتنظيفها، من أجل المحافظة على الأسطح نظيفة طوال الوقت.

وكشف البحث الذى تم نشره في مجلة Soft Robotics، من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة، كيف يمكن للروبوت المصنوع من الجلد، والذى يسمى "ElectroSkin" ، ويمكن وضعه في الجيب التحرك بكل انسيابية وسهولة، حيث يعتبر "ElectroSkin" هو لبنة أساسية جديدة لمجموعة من الروبوتات اللينة من الجيل التالي.

كما يعد "ElectroSkin" خطوة مهمة نحو الروبوتات اللينة التي يمكن نقلها بسهولة ونشرها وحتى ارتداؤه، فهو يعتمد على مزيج من العضلات الاصطناعية الكهربائية والسيطرة الكهربائية التى تكرر تحركات الحيوانات مثل الرخويات والقواقع، مع التحكم في الاتجاه الذى يمكن أن تذهب إليه.

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وقال الباحث في الدراسة جوناثان روسيتر، أستاذ بجامعة بريستول: "تم تطوير الروبوتات الرقيقة والخفيفة باستخدام طريقة جديدة لتضمين العضلات الاصطناعية والالتصاق الكهربائي في مواد لينة، ووفقا لهم، فرغم أن الروبوتات التقليدية جامدة وغير متماسكة فإن الروبوتات اللينة متوافقة مع الأسطح المختلفة ويمكن أن تمتد وتطور للتكيف مع بيئاتها".