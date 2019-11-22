آبل لديها وسيلة للحد من دوار الحركة في السيارات

فاطمة أيت طالب - دبي - دوار الحركة في السيارة هو شيء يعاني منه الكثير من الناس، ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بالسيارات الذاتية القيادة، فيمكن أن يتفاقم. تعمل شركات مثل Uber على إبتكار طرق لمحاربة ذلك، والآن يبدو أن شركة آبل تعمل على شيء مماثل أيضًا.
في براءة إختراع جديدة تم إكتشافها مؤخرًا، يبدو أن شركة آبل حصلت على براءة إختراع لطريقة يمكن أن تقلل من دوار الحركة أثناء تواجدك في السيارات. ومع ذلك، يبدو نظام آبل غير واقعي لأنه ينطوي على إستخدام خوذة الواقع الإفتراضي. وفقا لبراءة الإختراع، فهي تصف كيف يمكن للخوذة مطابقة الإشارات المرئية مع الحركات الجسدية التي يعيشها الراكب، وبالتالي تعويض أي حركة يمكن أن تصيبه بالدوار أثناء القيادة.
هذا ليس نظامًا عمليًا للغاية لأننا لا نعتقد أنه من المنطقي مطالبة الركاب بإرتداء خوذة الواقع الإفتراضي أثناء الدخول إلى السيارة، ولكن الشيء المثير للإهتمام هو أن هذا يضيف المزيد من المصداقية للشائعات التي تقول بأن شركة آبل تعمل على نظارات للواقع المعزز قد تظهر لأول مرة في العام المقبل.
كانت هناك شائعات تشير أيضًا إلى أن شركة آبل تخطط فعليًا للعمل على إنشاء خوذة قد تحل محل iPhone. على إفتراض أن هناك عددًا كافيًا من الناس يبدأون في إرتداء هذه الخوذات، فنحن نفترض أن براءة الإختراع هذه ستكون منطقية أكثر.
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