تكنولوجيا: Spelfie تطبيق جديد يمكنك من التقاط صور سيلفى من الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا مللت من صورك اليومية المعتادة، يمكن لتطبيق جديد مساعدتك على التقاط صور من خارج الأرض، إذ يتيح لك تطبيق "Spelfie" التقاط صور سيلفى من أكثر من 400 ميل فوق الأرض باستخدام كاميرات على متن أقمار مراقبة شركة إيرباص للأرض.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لن تظهر الصور وجه المستخدم عن قرب، فهى مصممة لالتقاط مجموعة كبيرة من الأشخاص فى حدث مثل احتجاج رياضى أو بيئى.
تم الكشف عن أول صورة شخصية فى العالم مأخوذة من الفضاء فى فيلم وثائقى لهيئة الإذاعة البريطانية فى وقت سابق من هذا الأسبوع، لمجموعة من النشطاء الذين يقومون بحملة ضد التلوث البلاستيكى فى جزيرة بالى فى على شاطئ ملوث فى حركة تسمى Bye Bye Plastic Bags.
واستخدمت إيزابيل فيسين، أحد الناشطين، تطبيق Spelfie لالتقاط صورة للاحتجاج، والتى تبرز موقعها بالضبط بينما تتجه الكاميرا إلى الأرض من خلال غيوم السحب.
سيلفى إيزابيل فيسين
وقال كريس نيولاندز الرئيس التنفيذى للشركة Spelfie: هى حركة أشخاص يريدون تغيير العالم وإحداث تغيير من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والصور، ويمكن لقوة Spelfie أن تساعد فى رفع مستوى الوعى على مستوى العالم، وتشجيع الآخرين على الانضمام ويريدون إحداث فرق كبير مثلما فعلت إيزابيل مع حركة Bye Bye Plastic Bags فى بالى."
جدير بالذكر تمتلك إيرباص ما يقرب من 50 قمرا صناعيا لمراقبة الأرض تدور حول كوكبنا، والتى تستخدم الكاميرات الضوئية لاختراق السحب والتقاط صور عالية الجودة.
ويستخدم أسطولها لالتقاط صور للعديد من التحديات البيئية التى يواجهها المجتمع اليوم، بما فى ذلك إزالة الغابات والكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات والجفاف ومراقبة التلوث.
كشفت شركة إيرباص مؤخرًا عن مفهومها لقمر صناعى جديد لمراقبة الطقس الفضائى والتنبؤ بموعد انفجار الطاقة المنبعثة من الشمس.
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