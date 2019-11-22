شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستنسخ 6 كلاب شرطة لمساعدة قوات الأمن فى مهامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنسخت الصين 6 كلاب بهدف ضمهم إلى الشرطة، مشيرة إلى أنها ترث صفات تؤهلها للعمل على مساعدة قوات الأمن فى مهامها.

ولضمان امتلاك الجراء الستة سمات "الحس الأمنى"، استخدم الحمض النووى لكلاب مدربة بالفعل، فى عملية استنساخ الحيوانات التى ولدت فى أغسطس، وأظهرت بالفعل مهارات استثنائية فى عمر صغيرة.

وقال ما جينلى، وهو ضابط فى إدارة التحقيقات الجنائية بمكتب الأمن العام فى بكين: "إن التركيز الرئيسى لبرنامج الاستنساخ يتمثل فى تمرير الصفات المفيدة للجراء والمساعدة فى تقصير فترة التدريب".

وتعاون فى استنساخ الجراء الستة، مكتب شرطة بكين التابع لشرطة الأمن العام، وشركة "سينوجين"، وهى شركة خاصة لاستنساخ الحيوانات الأليفة، حسب سكاى نيوز.

وفى وقت سابق من العام الجارى، نجحت "سينوجين" فى تربية أول كلب شرطة مستنسخ فى الصين، ويدعى "كونكسون"، وذلك فى مدينة كونمينغ، وقالت إنها "وجدت مفتاح التكاثر الجماعى للكلاب القوية والسريعة بفضل تقنية رائدة".

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والكلبان اللذان منحا الحمض النووى للجراء المستنسخة، أنثيان تدعيان "سكيدنغ" وعمرها 5 سنوات، و"أريس" ذات السنوات الأربع، وقد أثبتتا نجاحا كبيرا فى المهام الأمنية، وفقا لبيان رسمى صادر عن شرطة بكين.

وأوضح البيان أن الجراء الستة المستنسخة "تتميز بمهارات شم رائعة وذكاء اسثنائي".

وتمت تسمية الجراء الستة بـ"كيشونغ" و"كيتشينغ" و"كيشي" و"كيهوي" و"كيتشوانغ" و"كيكسين"، وهى أسماء مستوحاة من كلمات صينية تعنى الولاء والحكمة والابتكار.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن الحمض النووى الخاص بالجراء الستة يطابق بنسبة 99 بالمئة نظيره لدى الكلبتين المانحتين.