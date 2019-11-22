شركة Oppo تعمل على معالج جديد خاص بها من أجل هواتفها المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها للسير على خطى الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية مثل Samsung و Apple و Huawei، تخطط شركة Oppo لإطلاق معالج خاص بها. سيتم إستخدامه لتشغيل هواتف Oppo المستقبلية، وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن ذلك، ولكن الآن لدينا دليل قوي على أن هذا يحدث بالفعل.

في طلب جديد مُقدم لمكتب الملكية الفكرية للإتحاد الأوروبي المعروف إختصارًا بإسم EQUIPO، سيتم تسمية معالج Oppo القادم بـ Oppo M1. يقول الأشخاص المطلعون على خطط الشركة الصينية أن Oppo قامت بتوظيف مهندسين من Speadtrum و MediaTek للعمل على المعالج Oppo M1.

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ليست هناك معلومات رسمية قادمة من شركة Oppo نفسها حول هذا المعالج وأفضل تخمين هو أن الشركة ستكشف عن المزيد من المعلومات حول المعالج الجديد في العام المقبل، وعلى الأرجح في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في شهر فبراير المقبل.