تقرير جديد يكشف كيف يمكن للوحات الإعلانية الرقمية تعقبنا في الحياة الواقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تمشي بجانب إحدى اللوحات الإعلانية المثبتة على جانب أحد المباني، فهناك إحتمال كبير أنك لا تهتم بها كثيرًا، ولكن ربما يتوجب عليك ذلك. في تقرير من Consumer Reports، إتضح أن هذه اللوحات الإعلانية الرقمية تتعقبنا في الحياة الواقعية، وهذا ما يعني بأنها تجلب الجزء المظلم من الإنترنت إلى الشوارع.

تعتمد الإعلانات على الإنترنت على ملفات تعريف الإرتباط ( Cookies ) لتتبع ما نقوم به، وعلى هذا النحو، في كثير من الأحيان، نبدأ في رؤية الإعلانات المنبثقة التى تتماشى بشكل غريب مع الأشياء التي نهتم بها. ومع ذلك، يبدو أن اللوحات الإعلانية الرقمية التي نراها في الشوارع سيئة للغاية، حيث كشف الرئيس التنفيذي لمنصة إعلانية تدعى Five Tier، السيد Frank O’Brien أن هذه اللوحات الإعلانية الرقمية مزودة بمستشعرات وتقنية يمكنها إلتقاط أرقام الهوية ID من هواتفنا الذكية بإستمرار بينما نسير عبرها.

بناءً على ذلك، يمكنها إخبار المعلنين من هم في الأرجاء ونوع الإعلانات التي يجب عرضها. إذا كنت تعتقد أن هذه الإعلانات تدور بصورة عشوائية أو مُجدولة، فإن هذا التقرير يشير إلى أنه قد لا يكون هذا هو الحال دائمًا. بناءً على هذه البيانات، يمكن للمعلنين إستخدامها لتحديد الإعلانات التي سيكون أفضل لو تم عرضها في منطقة معينة وفي وقت معين من اليوم.

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قد يمتد الأمر إلى حساباتك على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث قد ” تتابعك ” الشركات التي تعرض الإعلانات على لوحات الإعلانات الرقمية هذه عن طريق عرض إعلانات ذات صلة في خلاصة الأخبار على حساباتك الإجتماعية. لقد إتضح أيضًا أن هذه الممارسات ليست جديدة تمامًا، ولكن نمو شعبيتها مثير للقلق قليلاً.