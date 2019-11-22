مايكروسوفت تحصل على ترخيص رسمي لمنح برمجياتها لشركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - وافقت وزارة التجارة الأمريكية على طلب مايكروسوفت للحصول على ترخيص تجاري لمواصلة علاقاتها التجارية مع شركة Huawei. أكد متحدث بإسم شركة مايكروسوفت الخبر لوكالة الأنباء رويترز وأوضح أن الشركة الأمريكية الرائدة في مجال البرمجيات أصبحت الآن قادرة على منح برمجياتها الكاملة لشركة Huawei. على الرغم من عدم وجود مزيد من التوضيحات حول هذا الترخيص، إلا أنه من المفترض أن مايكروسوفت حرة في تداول البرمجيات الخاصة بها، وهو تطور مرحب به جدًا بالنسبة لتشكيلة الحواسيب المحمولة Huawei Matebook.

في شهر يوليو الماضي، كشفت وزارة التجارة عن عزمها البدء في إصدار تراخيص تجارية خاصة للشركات الأمريكية التي ترغب في الحفاظ على علاقاتها التجارية مع شركة Huawei. أصبح من الواضح أيضًا أن هذه التراخيص ستغطي فقط المكونات والبرمجيات المتاحة على نطاق واسع والتي ” لا تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي “. ومنذ ذلك الحين، رأينا ما يقرب من 300 شركة أمريكية تتقدم بطلب للحصول على هذه التراخيص.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، مددت وزارة التجارة الترخيص العام المؤقت الممنوح لشركة Huawei لإستئناف العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية المصنعة للمكونات التي ” لا تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي “. بالإضافة إلى ذلك، مُنحت Huawei أيضًا إذنًا لإستئناف العمليات المحدودة في قطاع الشبكات والمعدات إلى جانب جهودها في مجال خدمات الهاتف المحمول والأمن السيبراني.

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على الرغم من أن قرار الموافقة على مايكروسوفت يعد بالتأكيد خطوة مرحب بها، إلا أنه يتعين علينا أن نرى ما إذا كانت شركة جوجل ستحصل أيضًا على رخصة تجارية مماثلة. بعد كل شيء، قسم الهواتف الذكية في شركة Huawei أكبر بكثير من قسم الحواسيب المحمولة. الكرة الآن في يد وزارة التجارة الأمريكية، لذا سيتعين علينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك.