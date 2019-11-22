شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس "تسلا" يتعرض لموقف محرج أثناء تجربة سيارة جديدة أمام الجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا عن أحدث سيارة للشركة، وهى عبارة عن شاحنة كهربائية تهدف إلى التفوق على الشاحنات الثقيلة.

وقال ماسك فى معرض لوس أنجلوس للسيارات يوم الخميس، إن سيارة سايبرتروك، التى تبدو وكأنها مركبة مدرعة بلون رمادى فاتح، ستدخل مرحلة الإنتاج فى عام 2021.

وخلال العرض الحى، تباهى ماسك بأن ألواح جسم الشاحنة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ فائق الصلابة، الصعبة للغاية، ويمكنه حتى إيقاف رصاصة 9 مم.

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لقد تباهى أيضًا بنوافذ الشاحنة المقاومة للكسر، لكن الأمور لم تسر على النحو المرجو، بعد أن حطم "فرانز فون هولزهاوزن"، رئيس قسم تصميم تسلا، زجاج النوافذ باستخدام كرة معدنية ثقيلة ألقيت من مسافة قريبة.

ارتبك ماسك مما حدث، وطلب من هولزهاوزن تجربة نافذة أخرى، والتى حطمت أيضًا على الفور، لكن ماسك أشار إلى أنها لم تخترق الزجاج، وقال: "ليس سيئا، وهناك مجال للتحسينات".

وسيكون للسيارة الجديدة التى كشف عنها ماسك، والتى ستبلغ تكلفتها 39900 دولارًا، نطاق بطارية يقدر بـ 500 ميل.