شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يوافق على تقديم مستندات إضافية فى تحقيق خصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت شركة فيس بوك على تسليم مستندات إضافية تتعلق بتحقيق خصوصية البيانات، بعد أن ذهب مكتب المدعي العام لولاية كاليفورنيا إلى المحكمة هذا الشهر لإجبار شركة التواصل الاجتماعي على الامتثال لطلبات المعلومات الواردة في تحقيق الخصوصية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فبموجب شرط مشترك تم تقديمه في محكمة سان فرانسيسكو العليا هذا الأسبوع، وقد وافقت الشركة على الاستجابة لبعض طلبات المستندات بحلول 26 نوفمبر الجاري، كما وافق فيس بوك على جدول زمني لتقديم وثائق إضافية في ديسمبر ويناير.

وفيما يتعلق بطلبات وثيقة كاليفورنيا التي لا تزال محل نزاع، سيعقد القاضي جلسة يوم 19 فبراير، وقال ويل كاسلبيري، نائب رئيس فيس بوك لسياسة الولاية والسياسة العامة المحلية، في بيان أن الشركة تعاونت بشكل مكثف مع تحقيق ولاية كاليفورنيا من خلال توفير آلاف الصفحات من الردود المكتوبة ومئات الآلاف من الوثائق على مدار العام الماضي، وأضاف أنهم يتطلعون إلى استمرار التعاون وحل طلبات النائب العام المتبقية."

يذكر أنه في شهر يوليو، وافق فيس بوك على دفع غرامة بقيمة 5 مليارات دولار لتسوية تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات الخصوصية الخاصة بها وقال إنها ستعزز الإجراءات الوقائية لبيانات المستخدم، ويواجه فيس بوك أيضًا تحقيقًا من قِبل 47 ولاية ومنطقة في الولايات المتحدة حول مخاوف من أن الشركة تمارس ممارسات مناهضة للمنافسة، وتعرض بيانات المستهلك للخطر، وترفع أسعار الإعلانات، بالإضافة إلى ذلك، فهي قيد التحقيق من قبل FTC ووزارة العدل.