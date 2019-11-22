معلومات جديدة تكشف لنا عن سرعة الشحن في الهاتف Galaxy S11 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - من المرجح أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series في شهر فبراير من العام المقبل، ولكننا رأينا بالفعل عددًا كبيرًا من التسريبات والشائعات التي أعطتنا فكرة عن أهم ميزات هذه التشكيلة المنتظرة.

التسريب الأحدث عبارة عن شهادة مصادقة تم منحها من قبل الهيئة الصينية CCC لهاتف يحمل الإسم الرمزي SM-G9860، وهو الهاتف الذي تردد أنه Galaxy S11. ووفقا لشهادة المصادقة هذه الممنوحة للهاتف Galaxy S11، فهي تشير إلى أن هذا الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيأتي مع شاحن سريع بقوة 25W في العلبة. يجب أن يكون هذا الهاتف هو خليفة الهاتف Galaxy S10 الأساسي والذي كان يحمل الإسم الرمزي SM-G9730 في الصين.

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سيكون الشحن السريع بقوة 25W في الهاتف Galaxy S11 بمثابة ترقية عن الشحن السريع بقوة 15W المدعوم في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، ولكن لا تزال تقنية الشحن السريع هذه أبطأ من تلك المستخدمة في +Galaxy Note 10 والتي تصل سرعتها إلى 45W.

بالأمس فقط حصلنا على تأكيد مفاده أن الهاتف Galaxy S11 سيحصل على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وتشير الشائعات السابقة أيضًا أن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series ستأتي إما مع المعالج Snapdragon 865 أو Exynos 9830 إعتمادًا على المنطقة، ومع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5 وذاكرة داخلية من نوع UFS 3.0.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك في الفترة الماضية أن الهاتف Galaxy S11 سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل إلى جانب كاميرا مُقربة جديدة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×5. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد سمعنا أن الهاتف Galaxy S11 العادي سيأتي كذلك مع شاشة بحجم 6.7 إنش تمتاز بإطار أنحف من إطار شاشة الهاتف Galaxy Note 10.