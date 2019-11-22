آبل تُزيل جميع مراجعات وتقييمات المستخدمين من موقعها الرسمي على الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - يشير تقرير من موقع Apple Insider إلى أن هناك قارئ لاحظ أن شركة آبل قامت بإزالة تبويب ” التقييمات والمراجعات ” الخاص بها من جميع صفحات منتجاتها. تم إزالة هذا التبويب من جميع العناصر المدرجة على الموقع الرسمي لشركة آبل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. هذا من شأنه أن يوحي بأن عملية الإزالة كانت متعمدة بالفعل.

بإستخدام الإصدارات المؤرشفة من الموقع الرسمي لشركة آبل على الويب، إتضح أن هذا التغيير أصبح ساري المفعول في اليوم 17 نوفمبر، وهذا ما يعني بعد يومين من إطلاق نسخة 16 إنش الجديدة من MacBook Pro، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه مصادفة أم خطوة مقصودة.

مراجعات المستخدمين تقدم نوعًا من الشفافية، فهي تمنح للعملاء فرصة للنظر في المشاكل المحتملة التي واجهها العملاء الآخرون مع أحد المنتجات قبل شرائها. الآن بعد أن تم إزالتها بالكامل من الموقع، ما نوع الرسالة التي يرسلها هذا للعملاء الذين يستخدمون منتجاتها؟

ربما قامت الشركة بذلك في محاولة لوقف المراجعات السلبية. حصل مسلسل The Morning Show مؤخرًا على العديد من التقييمات السيئة، حيث جاء الكثير منها من الأشخاص الذين يكرهون شركة آبل كما ظهر في مقابلة Recode مع مدير البرنامج.