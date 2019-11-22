آبل لديها عملية تطوير جديدة من أجل iOS 14 للتخلص من الأخطاء والمشاكل بسهولة

فاطمة أيت طالب - دبي - فصل تقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg العملية الجديدة التي ستستخدمها شركة آبل مع مطوري التطبيقات للتأكد من أنه يمكنهم إختبار الميزات الجديدة لتطبيقاتهم قبل صدور تحديث رئيسي جديد. كانت المشاكل التي واجهتها شركة آبل مع نظام iOS 13 تتعلق بالمطورين الذين تركوا ميزات غير مكتملة وصالحة في التطبيقات، مما تسبب في تعطل النظام وظهور الأخطاء.

إقترحت آبل على المطورين داخل الشركة عملية جديدة لإنهاء نظام iOS 14. والفكرة هي السماح بتعطيل الميزات غير المكتملة بشكل إفتراضي مما يعني أنه يمكن للإصدارات التجريبية من نظام iOS العمل دون أخطاء. هذا يسمح بالمزيد من الإنتاجية أثناء الإختبارات. سيتم تطبيق التغيير الجديد أيضًا على الإصدارات المستقبلية من MacOS و WatchOS و TvOS و iPadOS.

تم إصدار نظام iOS 13 في شهر سبتمبر الماضي، وكانت الإصدارات الأولى من هذا النظام تعاني من مجموعة من الأخطاء والمشاكل. والسبب هو أن المطورين داخل شركة آبل يضيفون ميزات جديدة في آن واحد، حتى لو كانت لا تعمل على نحو تام أو تعاني من المشاكل. لذلك عندما حاول المختبرون إستخدام الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل هذا، لم يكن ذلك قابلاً للإستخدام.