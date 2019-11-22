شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تتيح للمستخدمين إخفاء الردود على التغريدات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة تويتر ميزة إخفاء الردود على التغريدات لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك بعد إطلاق الشركة العديد من الوعود لتحسن التفاعل عبر منصتها الاجتماعية، والعديد من الاختبارات المتتالية لعدة ميزات جديدة.

وبحسب ما نشره موقع تويتر على مدونته الرسمية، فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إخفاء التغريدات أو الردود المتسلسلة للمستخدم على تغريدته الرئيسة، مع ملاحظة أنها لا تختفى تماما، بل يمكن للمتابعين مشاهدتها، لكن من خلال الضغط على الأيقونة الرمادية أسفل التغريدة الأساسية.

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وترى شبكة تويتر أن هذه الميزة مفيدة للمستخدمين، حيث إنها تعطى تحكماً أكبر للمستخدم بالمحتوى، فضلا عن مسار المحادثة على حسابه، خاصة أن معظم المستخدمين يميلون لإخفاء التغريدات الفرعية التى لا ترتبط بالموضوع الأساسى وتلك المزعجة لهم، كما أشارت تويتر إلى أن الخيار الجديد يقضى على الفوضى والتشتت التى تسببها التغريدات المتسلسلة.

وقالت تويتر، فى بيان لها، إن الشركة لا تزال تستقبل المراجعات من المستخدمين وتدرس الآثار المترتبة على استخدامهم للميزة، والتى كان منها قلق البعض من استخدام خيار الإخفاء نظراً لأن أيقونة مشاهدة التغريدات المخفية تكون ظاهرة للجميع وبالتالى يخافون من ردة فعل الأشخاص المخفية ردودهم.