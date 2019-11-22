شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل قسم مراجعات المستخدمين من متجرها الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة أبل قسم "Ratings & Reviews" من صفحات كافة منتجاتها الموجودة على متجرها الإلكتروني، وهو ما يعني أن المستخدمين لن يستطيعوا الاطلاع على تعليقات ومراجعات مشترين سابقين لتلك المنتجات أو كتابة مراجعتهم أو رأيهم بها.

وبحسب موقع appleinsider الأمريكى، فكانت البداية مع المتجر الإلكتروني المخصص لبعض الدول كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا، ثم تم توسيعه لاحقا لباقي أنحاء العالم، ولعل هذه الخطوة مثيرة للاهتمام نظراً لأن آبل لم تكن تحذف حتى التعليقات والمراجعات السلبية حول منتجاتها، والأن أزالت القسم بأكمله بالتالي لم تعد تمارس الشفافية المعتادة منها.

فيما كان قسم التعليقات قد تلقى عدد من التقييمات السلبية حول جهاز ماك بوك برو 16 بوصة الجديد مؤخراً، فيما يعتبر قسم التعليقات والمراجعات مصدر جيد لمعرفة مدى جودة أو سوء المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالإكسسوارات مثل القطعة التي تتيح منفذ السماعات على منفذ Lightning التي تلقت أكثر من 700 تقييم بنجمة واحدة فقط.

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