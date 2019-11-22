Galaxy A71 يظهر في صور حاسوبية مع أربع كاميرات في الخلف وشاشة Infinity-O AMOLED

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما حصلنا على أولى الصور الحاسوبية للهاتف Galaxy A51 في الأسبوع الماضي، فقد حصلنا اليوم كذلك على مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا الهاتف Galaxy A71. ومن خلال هذه الصور يتضح لنا أن هذا الهاتف سيتبنى لغة التصميم الأحدث من شركة سامسونج بحيث سيحصل بدوره على ثقب في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة، وأربع كاميرات على شكل الحرف L في الخلف.

يُعتقد أن الهاتف Galaxy A71 سيحصل على شاشة Infinity-O AMOLED بحجم 6.7 إنش تضم مستشعر بصمات الأصابع، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. التصميم الأمامي مشابه تمامًا لتصميم سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series بإستثناء الزجاج المسطح.

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عندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فنحن نرى تصميمًا بسيطًا مع وجود شعار سامسونج في النصف السفلي ووحدة مستطيلة الشكل في الجزء الأيسر العلوي والتي تضم أربع كاميرات وفلاش LED. ووفقا للشائعات، فسوف تضم الكاميرا الرئيسية مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين ستضم الكاميرا الواسعة الزاوية مستشعر بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا المقربة مستشعر بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مستشعر من نوع Time Of Flight.

الجانب الأيمن من الهاتف سيضم زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت بينما سيتواجد منفذ الشريحة SIM في الجانب الأيسر. الجزء السفلي من الجهاز سيضم منفذ السماعات 3.5mm، ومنفذ الشحن ونقل البيانات من نوع USB Type-C، فضلا عن منفذ مكبر الصوت. وبالنسبة لأبعاد الهاتف، فقد تردد أنها ستبلغ 163.5 × 76 × 7.9 ملمتر.

تم رصد الهاتف Galaxy A71 في شهر أغسطس الماضي في منصة إختبارات الأداء Geekbench مع المعالج Snapdragon 675، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فقد تم رصده أيضًا يعمل بنظام Android 10.