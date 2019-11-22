تسريب صور واقعية للهاتف Redmi K30، وتأكد قدومه مع شاشة 120Hz وشاحن بقوة 30W

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Xiaomi عدة مرات أننا سنرى تشكيلة Redmi K30 Series في شهر ديسمبر المقبل، وقد بدأ هذا الهاتف بالفعل بالظهور على المواقع الصينية. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد جهاز يحمل الإسم الرمزي M2001G7AE يحصل على مصادقة هيئة CCC الصينية، ويُقال بأنه الهاتف Redmi K30 العادي.

هذا الهاتف مدرج أيضًا بإسم ” 5G Digital Mobile Phone “، مما يؤكد أنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيأتي مع شاحن بقوة 30W في العلبة.

في الوقت نفسه، كشفت صورة واقية للهاتف، والذي لا يزال ملفوفًا في غطاء واقي، عن معلومات مهمة حول المواصفات التقنية. على ما يبدو، سيكون لدى الهاتف Redmi K30 معالج رسوميات من طراز Adreno 618، مما يعني أنه سيأتي مع المعالج Snapdragon 730 من شركة كوالكوم، وسيضم أيضًا شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

تم رصد الهاتف أيضًا مع ثقب بيضاوي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، ولكن من المحتمل أن يُحافظ Redmi K30 و Redmi K30 Pro على موضة Redmi K20 وأن يمتازا بنفس الحجم مع إختلاف طفيف بينهما في الجانب المتعلق بالمواصفات الداخلية فقط. يجب أن يأتي كلا الهاتفين أيضًا بشكل مسبق مع روم MIUI 11 الذي يستند على نظام Android 10.