شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشئ مجمعا جديدا لبناء صواريخ الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة China Daily أن الصين تعمل على تشييد مجمع جديد لبناء صواريخ الفضاء التى ستستخدم فى الرحلات التجارية مستقبلا، بحسب روسيا اليوم.

وتبعاً للصحيفة، فإن الشركة الصينية لعلوم الفضاء والصناعة CASIC تستكمل حاليا بناء مجمع صناعى كبير بالقرب من مدينة ووهان وسط الصين، مخصص لإنتاج الصواريخ الفضائية التى تصنف من بين الصواريخ ذات التكلفة الإنتاجية القليلة، ومن المفترض أن ينضم هذا المجمع إلى منظومة الصناعات الفضائية والجوية فى الصين العام المقبل، ويساهم أيضا بإنتاج الوقود الصلب المخصص لصواريخ الفضاء.

وحول هذا الموضوع قال رئيس شركة Expace Technology الصينية، تشانغ دى، من المفترض أن يبدأ المجمع مراحله الأولية فى الإنتاج خلال بضعة أشهر، وبداية من المفترض أن ينتج 20 صاروخا، وفى المستقبل قد تصل طاقته الإنتاجية إلى 30 صاروخا فى العام".

Advertisements

وأوضح أن نصف الطاقة الإنتاجية للمجمع الجديد من المفترض أن تخصص لإنتاج صواريخ Kuizhou 1A وKuizhou-11 للاستخدام المحلى وللعملاء الأجانب، وتجدر الإشارة إلى أن العمل على بناء المجمع الصناعى المذكور بدأ منذ عام 2009، ويتم تشييده على أراضى قاعدة ووهان الوطنية لصناعة الفضاء، على مساحة 68.8 كلم مربع، بتكلفة 4.3 مليار دولار.