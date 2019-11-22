تحتوى خدمة (آبل آركيد) Apple Arcade – التي ستكلفك 4.99 دولارًا شهريًا مع إمكانية التجربة لمدة شهر كامل مجانًا -، على كتالوج يضم أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية، مع إضافة ألعاب جديدة طوال الوقت. تتوافر الألعاب على هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك، ومنصة آبل تي في (Apple TV).

إليك 10 ألعاب على خدمة Apple Arcade تساعدك على الاسترخاء والتخلص من ضغط يوم عمل طويل:

1- لعبة Patterned:

Patterned هي لعبة ألغاز مميزة تأخذك في تجربة ممتعة من الأشكال السلسلة والمتكررة، وكل ما عليك فعله هو اختيار لغز، أو نمط لإكماله، ويبدأ كل نمط كرسم بالأبيض والأسود.

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كل شكل يعتبر جزءًا من تصميم فني، ولا بد لك من استخدام الأدلة البصرية لإعادة تجميع القطع المتناثرة قطعةً قطعة، فعندما تقوم بإسقاط قطعة في المكان الصحيح سيتغير لونها، وعند وضع القطعة الأخيرة من الشكل، يملأ التصميم الشاشة بأكملها بلونه.

تضم اللعبة ما يصل إلى 150 شكلًا جميلًا مُصممة يدويًا من قبل فنانين من حول العالم، كما تتميز بألوانها الجميلة، والموسيقى التصويرية اللطيفة ما يجعلها أحد الألعاب التي تساعد على الاسترخاء.

2- لعبة Assemble with Care:

في هذه اللعبة ستلعب دور (ماريا) التي تعمل مرممة تحف، ووصلت إلى مدينة Bellariva خلال رحلاتها العالمية، وأثناء تواجدها في الخارج تساعد سكان البلدة على إنقاذ ممتلكاتهم. وتتعرف على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وتبحث عن طرق لحلها أيضًا.

3- لعبة Tint:

Tint هي لعبة قائمة على التصميم تتقدم فيها من خلال مزج الألوان المائية لتتناسب مع إبداعات فن طي الورق الملون الذي يعرف باسم (الأوريجامي) origami، وتتضمن اللعبة 50 مستوى، ويمكن اجتياز كل مستوى في كثير من الأحيان بطرق متعددة.

4- لعبة Where Cards Fall:

تندرج هذه اللعبة تحت فئة ألعاب الألغاز وتعتمد على السرد لحل الألغاز وبناء منازل من البطاقات، حيث تضم أكثر من 50 لغزًا مكانيًا صعبًا، وتتطلب اللعبة ممارسة مهارات الخيال والتفكير الاستراتيجي للوصول إلى الحلول.

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5- لعبة Projection First Light:

هي لعبة مغامرات ثنائية الأبعاد، تتضمن التحكم في الضوء لحل الألغاز، وتدور أحداث اللعبة حول شخصية تُدعى جريتا تخوض رحلة لاكتشاف الذات بعد وقوعها في مشاكل، حيث تتبع فراشة متوهجة خارج غرفتها وتخرج إلى أماكن مختلفة في العالم.

اللعبة مقسمة إلى فصول تشير إلى تحديات أكبر، ويمكنك استخدم مصدر الضوء الصغير لإلقاء الظلال ومساعدة جريتا على التحرك. تأخذك اللعبة في رحلة شاملة عبر تاريخ عرائس الظل أثناء تطورها عبر مناطق مختلفة في العالم وتشمل: إندونيسيا، والصين، وتركيا، وإنجلترا في القرن التاسع عشر.

6- لعبة Lifelike Chapter One:

صُممت لعبة Lifelike لجميع الأعمار وتوفر لك تجربة لعب هادئة من خلال التركيز على الكائنات الأميبية الغامضة، وإذا كنت تحب مشاهدة الصور المتحركة القديمة على Windows Media Player، فقد تعجبك هذه اللعبة.

ليس هناك مستويات للعب، ولا يوجد نظام نقاط، وكلما تفاعلت مع المخلوقات رأيت أحداث جديدة في اللعبة، والاستمتاع بحركات الكائنات يوفر لك تجربة لعب مهدئة للغاية حيث ستصبح جزءًا من هذا العالم.

7- لعبة Possessions:

لعبة Possessions عبارة عن ألغاز مصغرة ثلاثية الأبعاد تدور حول الوعي بالمنظور، والوعي المكاني. في هذه اللعبة يجب عليك تدوير الغرفة ببساطة لتغيير المنظور، ورؤية الأشياء في أماكنها الصحيحة.

كل مستوى يكون أكثر صعوبة بعض الشيء، حيث يجب عليك ترتيب المزيد من الأشياء فالزهور تحتاج إلى مساعدة للوصول إلى المزهريات، ويجب توصيل الحبال بالحائط، كل ذلك في الوقت الذي تتعرف فيه على قصة عائلة تسكن المنزل.

كما تدعم اللعبة وضع الواقع المعزز الذي يتيح لك تجربتها في العالم الحقيقي حيث يمكنك حل المستويات من خلال التنقل حول الغرف.

8- لعبة The Enchanted World:

تدور هذه اللعبة حول عالم سحري دمرته قوى الشر، حيث توجد جنية صغيرة يجب عليك مساعدتها في رحلة لإصلاح وعلاج ما تضرر، من خلال حل الألغاز. تقدم لك اللعبة 9 عوالم مختلفة تمامًا، لحل أكثر من 30 لغزًا.

9- لعبة Spek:

Spek هي لعبة ألغاز ذات منظور يمكنك من خلاله توجيه نقطة عبر عالم بسيط وتجمع أجزاء الأشكال، حيث تمشي على خط مستقيم وتتجنب العقبات، وهي عبارة عن لغز يتطلب بعض الإستراتيجية. إذا قمت بلف اللغز بطريقة معينة، فقد ينقسم إلى ثلاثة أشكال، وقد يؤدي النقر إلى عكس النقطة. كما ستنقل عبر بيئات ملونة مليئة بالألغاز ستجعلك تفكر بطرق جديدة.

يصبح كل مستوى أصعب بعض الشيء، مع وجود عقبات أمام ضبط الشكل أو احتمال الدوران. ولكنها ليست صعبة في البداية، ويتم حل الألغاز على الموسيقى الهادئة، وكلما تقدمت أصبحت الموسيقى حماسية أكثر.

10- لعبة Word Laces:

تعتبر لعبة Word Laces مناسبة لمحبي ألغاز الكلمات المحيرة Word puzzle، وإذا كان لديك أطفال فهي طريقة ممتعة له ليتعلم كلمات جديدة. استخدم الصورة للعثور على معنى اللغز، واربط الحروف المبعثرة معًا لتكوين الكلمة، واربح حذاءً. وإذا جمعت كل الكلمات، فإن حذاء الجوائز الخاص بك يغير لون خلفية اللعبة، ونوع الأربطة التي تستخدمها في تحديات الهجاء.

تضم اللعبة أكثر من 1000 لغز، وتتغير الألغاز بتغيير التقويم الخاص بك في جميع أنحاء العالم سواء كان: عيد الشكر، أو رمضان، أو الهالوين أو عيد ميلادك، أو غير ذلك.