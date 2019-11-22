هدايا مثالية من كانون لموسم الأعياد

اقترب موعد الأعياد والجمعات العائلية الرائعة، التي تتميز بأجوائها الدافئة المليئة بالحب والعطاء. ليس هناك أجمل من التعبير عن الحب للعائلة والأصدقاء المقربين بتقديم الهدايا التي تجلب البهجة للجميع، وتعزز هذه اللحظات الجميلة، وتبني ذكريات لا تنسى.

إليكم بعض أفكار الهدايا من كانون والتي يمكنكم الاختيار منها لإهداء أطفالكم، وعائلاتكم، وأصدقائكم:

“زوميني S” الكاميرا الفورية هدية مثالية للأطفال، وتتميز بتعدد إمكانياتها، حيث إنها سهلة التنقل نظرًا لحجمهما المناسب للجيب، وإمكانية الطباعة في أي مكان على ورق قابل للصق. مناسبة لجميع المناسبات، سواء نزهة مع الأصدقاء أو حفل موسيقي أو عيد ميلاد، بطباعة صور فورية بحجم 2×3 بوصات (5×7.6 سم) على ورق “زينك” Zink للصور الفوتوغرافية ذي الخلفية اللاصقة، وقد جعلت هذه الكاميرا ذات الوزن الخفيف التقاط اللحظات اليومية أسهل وأكثر بهجة، ما يساعد المستخدمين على سرد قصصهم أينما ذهبوا.

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طابعة صور صغيرة وأنيقة هدية مناسبة للعائلة، للحفاظ على أجمل صور العائلة وذكرياتهم في ألبوم. لا داعي للذهاب إلى الاستوديو لطباعة صور جواز السفر والهوية الشخصية، فهذه الطابعة ستغنيكم عن هذا المشوار، وستوفر من وقتكم وستزودكم بأجمل الصور بجودة عالية.

كاميرا كانون EOS M50 هدية رائعة لأصدقائكم الذين ينوون السفر خلال عطلة الأعياد. تتميز الكاميرا بحجمها الصغير وتصميمها الكلاسيكي بطابع عصري، والتي يمكنكم حملها معكم أينما ذهبتم. مناسبة جدا لعشاق السفر الذين يرغبون في تدوين مغامراتهم ورحلاتهم الشيقة!