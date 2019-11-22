شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور منظومة أقمار صناعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام روسية أن العلماء فى البلاد يعملون على تطوير مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لنظامها الجيوديسي الجديد، بحسب روسيا اليوم.

وقالت وكالة "نوفوستي" إن روسيا عازمة على إطلاق 5 أقمار صناعية جديدة فى الفترة ما بين 2027 و2029، لتعمل ضمن منظومة فضائية جيوديسية جديدة تدعى Geo-IK-3.

ومن المفترض أن يعمل قمران من أصل الأقمار الخمسة الجديدة على مساعدة العلماء فى قياس سماكة قشرة الأرض، بينما سيعمل قمر ثالث على قياس تفاوتات الجاذبية الأرضية، وقمران آخران يخصصان لدراسة الجاذبية الأرضية بشكل عام.

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وكانت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد صرحت عام 2016 بأن الخبراء فى البلاد يعملون على تطوير المنظومة الجديدة التي ستستعمل للأغراض المدنية والعسكرية.

وفي أبريل 2014 أكد رئيس إدارة النظم الطبوغرافية في هيئة الأركان العسكرية الروسية، سيرغي كوزلوف، أن القوات المسلحة في البلاد ستحتاج لمنظومة Geo-IK-3 لتتزود بالبيانات الطبوغرافية والجيوديسية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت منظومة أقمار جيوديسية سابقا سميت Geo-IK-2، وخرج أحد أقمارها عن الخدمة عام 2011، وانضم إليها قمران آخران عامي 2016 و2019.