تكنولوجيا: بلومبرج: أبل تختبر طريقة جديدة لضمان تحديثات بدون ثغرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن شركة أبل تخطط لتغيير الطريقة التى تختبر بها الإصدارات الجديدة وتحديثات نظام IOS، إذ ستعمل الشركة الآن على إصدارات تجريبية، أو "تصميمات يومية" ، مع إيقاف تشغيل الميزات غير المكتملة والمليئة بالأخطاء.
وسيتمكّن المختبرون من إعادة تشغيل هذه المزايا مرة أخرى من خلال قسم جديد من تطبيق الإعدادات يسمى Flags، وسيساعد هذا الأمر الشركة على تحديد ما إذا كانت الميزة أو سطر التعليمات البرمجية المضافة حديثًا لا يعمل بشكل صحيح، وإصدار إصلاح قبل أن يصبح التحديث فى متناول المطورين والعملاء الخارجيين.
وسيتم تطبيق استراتيجية التطوير الجديدة على جميع منصات أبل بما فى ذلك iPad و watchOS و macOS و tvOS، إذ تستخدم الشركة بالفعل الطريقة الجديدة لنظام التشغيل iOS 14
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