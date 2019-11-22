شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف عدسة "Lens" لمتصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة جوجل عدسة "Lens " الشهيرة إلى متصفح جوجل كروم على منصة الويب، كما أضافتها الشركة أيضا إلى متصفح كروم للهواتف الذكية.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فيتعين على المستخدمين تمكين الميزة يدويًا قبل البدء فى استخدامها، ويعنى استخدام Google Lens أن الصورة التى تبحث عنها يتم تحليلها حتى يتمكن المستخدمين من البحث عن صور فوتوغرافية مماثلة، وليس فقط نسخًا دقيقة.

ويعد هذا تحسن كبير مقارنة بخيار البحث السابق بالصورة الذى كانت أتاحته جوجل فى السابق، فعلى سبيل المثال، باستخدام هذه الميزة على هذه الصورة، كان Lens قادراً على تحديد والعثور على صور ذات الصلة.

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وأشار التقرير إلى أن جوجل أتاحت أيضا خيار للبحث عن أى شيء فى الصور يدويًا، إذا فشل Lens فى التعرف عليه تلقائيًا، وتتوفر هذه الميزة لجميع المستخدمين، ولكن يتعين على المستخدمين التأكد من أنهم قاموا بالتحديث إلى أحدث إصدار.